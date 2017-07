ESCLUSIVA TMW - Ancona, Nicolao: "Sono alla ricerca di nuovi stimoli"

Nell’ultima stagione di Lega Pro 2016-2017 il terzino sinistro Giuseppe Nicolao, 23 anni, ha accumulato solo 16 presenze, giocando prima a Melfi e poi ad Ancona. È stato un campionato altalenante per lui dal punto di vista della continuità: era reduce da un infortunio importante al menisco. Il giocatore è in cerca di nuovi stimoli e per farsi trovare pronto si sta allenando con l’Equipe Campania AIC di Baronissi: il suo contratto con il Napoli è infatti scaduto a giugno dello scorso anno. Queste le dichiarazioni di Nicolao rilasciate a TuttoMercatoWeb.com.

“All’inizio della scorsa stagione ero reduce da un brutto infortunio, sono ripartito da Melfi dove avevano riposto fiducia in me. Ricordo il buon feeling con mister Romaniello, tecnico preparato che mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere molto dal punto di vista mentale. Successivamente è avvenuto il cambio del tecnico, da Romaniello a Bitetto, e mi sono ritrovato fuori, quindi a gennaio ho preso la decisione di andarmene perché non avevo più spazio. Sono andato via a malincuore, a Melfi avevo trovato molti amici e mi è dispiaciuto di come è andata a finire – i lucani sono retrocessi in D, ndr – sia per i miei ex compagni e sia per i tifosi. Melfi non meritava questo. Nell’ultimo giorno di mercato sono andato all’Ancona: lì ho trovato delle situazioni che non sto qui a raccontare. Si sono avvicendati ben tre allenatori. Con il tecnico Pagliari avevo una certa continuità, con lui ho disputato anche delle buone partite”.

L’esperienza di certo non le mancava…

“Ho trascorso sette anni speciali al Napoli, poi sono andato in Serie B al Lanciano, quindi a Viareggio con Lucarelli, un allenatore che mi ha insegnato tanto: ancora oggi sono in contatto con lui. Bella esperienza anche ad Alessandria, dove ho trovato una tifoseria calda e passionale e un allenatore – Luca D’Angelo, ndr – che mi ha insegnato tanto.

Come sta andando l’esperienza con l’Equipe Campania?

“Benissimo, perché si lavora tanto: sono molto contento di essere qui, e ringrazio il responsabile Antonio Trovato. Lo conosco dai tempi di Napoli e posso dire che è una persona molto disponibile e generosa. Spero comunque di trovare al più presto possibile la miglior soluzione”.

C’è qualcosa che già bolle in pentola?

“Ci sono state maggiormente chiacchierate, ma stiamo aspettando qualcosa di concreto. Spero si realizzi presto perché non vedo l’ora di iniziare e soprattutto di riscattarmi. Vorrei disputare un’annata da protagonista, e confermare quanto di buono avevo fatto nelle ultime partite giocate ad Ancona”.