ESCLUSIVA TMW - Arezzo, quattro club sulle tracce di Muscat

Una stagione da titolare nella difficilissima situazione societaria dell'Arezzo è valsa a Zach Muscat, centrale difensivo maltese, l'attenzione degli operatori di mercato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il nome dell'ex Akragas è finito nel mirino di club come Entella e Carpi in Serie B e del tandem Triestina-Monza in Serie C.