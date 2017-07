ESCLUSIVA TMW - Ascoli, anche il Catanzaro si muove per Cacia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Catanzaro sogna un grande colpo in attacco in vista della prossima stagione e si prepara a sfidare due club di Serie B come Cremonese e Ternana. L'obiettivo, come raccolto da TMW, è Daniele Cacia, classe '83, in uscita dall'Ascoli. Un attaccante di grande esperienza e affidamento che però sembra orientato a continuare in cadetteria.