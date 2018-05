ESCLUSIVA TMW - Bisceglie, lunedì il giorno della panchina: gli scenari

Mentre il Borussia Dortmund sembra defilarsi dalla corsa a Mario Balotelli, non convinta del giocatore sul piano caratteriale, spunta una nuova pista italiana per l'attaccante. Si tratta, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, del neo promosso Parma. L'idea è iniziata a circolare...

Balata sul rinvio play off: "Giorni molto tesi, ma si è risolto tutto"

Novara, la bandiera Ludi per tornare subito in B

Perugia, sorpresa per Nesta: oggi la visita di Ranocchia

Cremonese, Giovanni Trapattoni in visita al centro Arvedi

Bari, differenziato per cinque calciatori

Parma, intervento chirurgico al tendine d’Achille per Scozzarella

Venezia, ipotesi Toscano per il dopo Inzaghi

Brescia, contatti Cellino-Tramezzani per la panchina

Cesena, rinnovo biennale per Fabrizio Castori

Cremonese, in arrivo l'ex Piacenza Armenia come dg

Si dipanerà probabilmente nella giornata di lunedì la nebbia sul futuro della panchina del Bisceglie. Entro le prime ore della prossima settimana, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il presidente Nicola Canonico deciderà se confermare la fiducia a Gianfranco Mancini oppure cambiare. In caso di rinnovamento sono due i profili attualmente al vaglio: quello di Leonardo Bitetto e di Luigi Corino , attuale allenatore in seconda della Nazionale di Lega Pro.

