ESCLUSIVA TMW - Bisceglie, occhi su Chianese

Potrebbero aprirsi le porte della Serie C per Mauro Chianese, tecnico che in passato ha guidato con importanti risultati le formazioni giovanili di Salernitana, Lecce e Nocerina e Aversa Normanna. Nella stagione 2015/16 ha allenato anche la prima squadra dell'Aversa in Serie D, sfiorando i playoff. Dopo l'ottima stagione vissuta quest'anno sulla panchina del Napoli Under 17, il tecnico di origini salernitane - secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione - sarebbe finito nel mirino di diversi club di terza serie tra cui il Bisceglie.