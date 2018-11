ESCLUSIVA TMW - Bisceglie, Quistelli: "Siamo club sano, tifosi ci sostengano"

© foto di Giuseppe Scialla

Un’ottima partenza in campionato, con vittorie prestigiose contro Casertana e Matera, e poi una flessione con qualche battuta d’arresto di troppo: è questo, in sintesi, il cammino fatto dal Bisceglie fino ad ora che ha consentito di accumulare 10 punti, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Ma il riscatto del team allenato da mister Ciro Ginestra è dietro l’angolo, così come afferma, in esclusiva per TuttoMercatoweb.com, il direttore sportivo Umberto Quistelli.

Direttore, a Bisceglie c’è una tradizione sportiva lunga decenni.

“Confermo: essere il direttore sportivo dei nerazzurri mi riempie di orgoglio e di voglia di fare. Ad inizio stagione, insieme all’avvocato Vincenzo Todaro abbiamo riorganizzato la società a tutti i livelli, dato che era tutto ridotto all’osso”.

In un periodo non certo favorevole.

“In poco meno di un mese, a mercato chiuso, abbiamo costruito la squadra attuale e riorganizzato il settore giovanile. L’obiettivo era dare alla città di Bisceglie una società professionistica sana, sotto tutti i punti di vista, economico/gestionale e tecnico”.

Cosa manca ancora?

“In questo momento non vedo l’apporto del pubblico. Una società di Serie C come la nostra non può avere una media di 200/300 paganti: sembra di giocare tutte le partite fuori casa”.

Eppure in campionato eravate partiti bene.

“Abbiamo vinto contro Caserta e Matera, ma poi abbiamo avuto un piccolo calo. Presto ci rialzeremo, perché il lavoro paga sempre: sono convinto che, già contro il Potenza faremo la nostra gara. È una delle corazzate del campionato, con calciatori importanti e di categoria superiore: in estate ha speso tanto sul mercato”.

Come vedi i tuoi giocatori?

“Ho visto bene i ragazzi ed il mister questa settimana: sono motivati a fare bene, ma quello che chiedo, appunto, e l’aiuto del pubblico e della città di Bisceglie. Vorrei fossero il nostro dodicesimo uomo in campo: sono loro che ci possono dare quella spinta in più per vincere le partite e raggiungere quella salvezza che per noi e per Bisceglie città è come una vittoria del campionato”.