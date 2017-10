ESCLUSIVA TMW - Bosco: "Reggiana, Eberini persona saggia e capace"

© foto di Andrea Pasquinucci

Roberto Bosco è un grande ex della Reggiana dove ha mosso i primi passi da calciatore prima di approdare a grandi livelli col Pescara e con la Fiorentina. A lui - che vive a Reggio Emilia ma che adesso è uno stretto collaboratore di Allegri alla Juve - ci siamo rivolti per parlare della scelta del club emiliano di affidare la panchina a Sergio Eberini. Quest'ultimo è stato compagno di squadra proprio di Bosco nella formazione granata negli anni Ottanta. "Sono molto contento per Sergio - dice a Tuttomercatoweb.com - è un mio caro amico e siamo nati entrambi a Monza. Quando arrivai alla Reggiana era già... vecchio ed è vecchio anche ora (ride, ndr). Ripeto, sono molto felice per lui e spero che possa aiutare la squadra a migliorare. Anche se so che non dipenderà esclusivamente da lui. E' comunque una persona capace, che ha maturato esperienza da allenatore in D e ha lavorato bene con i giovani. Può dare un bel contributo in una situazione del genere e spero che alla Reggiana ne tengano conto".