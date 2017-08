ESCLUSIVA TMW - Capua: "Ripescaggi, la Serie C va tutelata e rispettata"

Venerdì scorso è arrivata una notizia non entusiasmante, per i tanti calciatori senza contratto. La riduzione della Serie C a 56 squadre allarma infatti l'AIC. Per parlarne, abbiamo raggiunto Giuseppe Capua, ex Messina e rappresentante AIC per la squadra peloritana nell'ultima stagione: "Io mi chiedo come Ulivieri possa votare per il no ai ripescaggi, invece di tutelare gli allenatori: così si toglie a loro la possibilità di posti di lavoro. In questo momento invitiamo tutti i giocatori a fare sciopero, perché di questo passo arriveremo ogni anno a trovarci sempre con meno squadre e meno over".

Tommasi ha parlato di presa in giro.

"Non si può non ammettere al ripescaggio squadre come Vibonese e Forlì, che sono società sane e nonostante la retrocessione hanno pagato tutto gli stipendi dell'anno passato. E invece al Messina è stato permesso di finire il campionato senza fideiussione. Non siamo solo noi calciatori a perdere posti di lavoro, ma anche tutte le persone che lavorano per le società. La Serie C va tutelata e rispettata".

A livello personale, quale sarà il tuo futuro?

"Attualmente sono svincolato e sto aspettando la chiamata giusta dalla Serie C".

Come avete vissuto nell'ultima stagione al Messina?

"Mancano sei mensilità, è stata un'annata difficile sotto tutti i punti di vista: dai campi di allenamenti al materiale e agli stipendi, fino alla false promesse da parte del presidente Proto".