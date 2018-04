ESCLUSIVA TMW - Carrarese, Rosaia: “Può essere l’anno della mia consacrazione”

© foto di Fabio Sebastiani

La stagione della consacrazione. Agli ordini di Silvio Baldini per crescere. Il centrocampista della Carrarese Giacomo Rosaia si candida per il salto di categoria. “Sono soddisfatto per la stagione a livello collettivo, Baldini ci ha dato uno stimolo in più perché la sua carriera da sola. Ci aspetta un finale duro, ma sono fiducioso”, dice il giocatore, punto di forza della squadra di Baldini, a TuttoMercatoWeb.

Silvio Baldini che impatto ha avuto con la vostra squadra?

“È una persona d’oro. Dà l’anima, cura ogni dettaglio. Lavoriamo ogni giorno mattina e pomeriggio, abbiamo la mensa e siamo trattati come calciatori di altra categoria”.

E lei, dove si vede il prossimo anno?

“Sono contento. Sto avendo una crescita importante, voglio ancora dimostrare e migliorare le mie prestazioni senza pormi limiti. Questa potrebbe essere la stagione della mia consacrazione. Qui c’è un progetto ambizioso. Vedremo a fine stagione. Oggi conta far bene ai playoff”.