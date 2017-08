ESCLUSIVA TMW - Catanzaro, 12 colpi scoppiettanti: per la porta piace Conti

E' un mercato scoppiettante quello del Cantazaro. Il ds Piero Doronzo ha messo a segno ben dodici colpi da quando è arrivato al club calabrese. In breve tempo è stata allestita una squadra che sulla carta appare estremamente competitiva, rinforzata in tutti i reparti. Ma non è finita qui perché il club intanto sta valutando se acquistare un altro esterno e deve anche verificare le condizioni di Di Nunzio. A seconda di quanto dovrà star fermo per l'infortunio, deciderà se andare sul mercato per un altro difensore. Nelle prossime ore verrà definito anche l'ingaggio di un portiere: serve un vice per Nordi e piace Emanuele Conti della Cavese.