ESCLUSIVA TMW - Catanzaro, sarà rivoluzione. Cambierà il diesse

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Il gruppo Noto, conosciuta famiglia di imprenditori calabresi in vari settori tra cui quello della distribuzione ha rilevato l'85% delle quote del Catanzaro. Il presidente e amministratore unico dovrebbe essere l'ingegnere Floriano Noto. Il primo passo sarà quello della scelta di un manager con grande esperienza. In tal senso si pensa a Francesco Maglione (nella foto), in passato presidente della Nocerina dal 1994 al 1998, vincitore di campionati ad Avellino e Benevento e direttore generale del Bologna. Nell'ultimo biennio consigliere della Governance Gravina. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione si va verso la riconferma del tecnico Alessandro Erra e di sette giocatori ritenuti incedibili dalla società. Sulla base della scelta del direttore sportivo si procederà poi alla costruzione della squadra. L'attuale diesse dei calabresi Antonello Preiti ha un contratto in essere fino a giugno 2019 ma tutto lascia credere che egli non rimarrà in giallorosso. Seguiranno sviluppi.