ESCLUSIVA TMW - Chievo, da Vercelli a Kukës: quante richieste per Ngissah

© foto di Federico Gaetano

Cresce l'interesse per Bismark Ngissah. Classe '98, di proprietà del Chievo, nell'ultima stagione in prestito alla Viterbese, il giovane attaccante ghanese è finito nel mirino di diversi club, italiani ed esteri. In particolare, sondaggi di Pro Vercelli e SudTirol, ma anche Pescara e Livorno hanno chiesto informazioni. E all'estero c'è il Kukësi, arrivato secondo nell'ultima edizione della Kategoria Superiore, l'equivalente albanese della nostra Serie A.