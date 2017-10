ESCLUSIVA TMW - Cuneo, Gardano: “Bisogna meritare la salvezza”

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Massimo Gardano, tecnico del Cuneo, ha parlato in esclusiva attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com.

Come sta andando questa stagione? “L'inizio è stato più che buono, non ci aspettavamo un cammino così. Ora c'è una frenata, più nei numeri che nelle giocate. Sfortuna? Diciamo che si sta compensando, è una questione di percorso. Prima l'adrenalina della novità dava qualcosa in più, ora i risultati negativi tolgono qualcosa. Se avessimo due punti in più, saremmo perfetti. Ora siamo in linea con quello che possiamo fare”.

Ora c'è il turno di sosta, poi arriva l'Arzachena. "Per me è una partita importante, dobbiamo fare dei punti”.

Cosa pensa di questo girone? “E' un raggruppamento difficile, c'è una spaccatura tra squadre attrezzate per vincere, un gruppo che sta nella metà ed un gruppo che si deve salvare”.

Tra queste c è anche il Cuneo. “Il Cuneo ha una sua dimensione, che deve essere rispettata. Bisogna essere bravi a raggiungere l'obiettivo salvezza. Ci saranno momenti buoni ed altri meno buoni”.