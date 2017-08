ESCLUSIVA TMW - Cuneo, sondaggio per Mazzarani

© foto di Federico Gaetano

Il Cuneo sogna un grande colpo in mezzo al campo e guarda in casa Catania. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com la società piemontese ha effettuato un sondaggio per Andrea Mazzarani, classe '89. Sembra però difficile che il calciatore lasci il club etneo visto che nei giorni scorsi il suo procuratore lo aveva blindato in rossoazzurro per questa stagione.