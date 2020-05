esclusiva De Grazia: "Il Modena può arrivare in alto. Sarebbe bello giocare i playoff"

Un ottavo posto che significa playoff, e una stagione che nel complesso può dirsi positiva per il Modena, reduce dalla cavalcata che dalla D l'ha portato nuovamente al professionismo.

Ma voce ai protagonisti, perché questo campionato gialloblù, segnato dall'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia, è raccontato, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, dal centrocampista Lorenzo De Grazia.

Un lungo periodo di distanziamento sociale: come stai vivendo questi mesi?

“Adesso stiamo tutti vivendo alla giornata, io sono a casa con la mia famiglia e mi alleno individualmente, fortunatamente da ieri c'è anche la possibilità di poter stare un po' di più all'aria aperta, chiaramente nel rispetto delle normative. Però il campo mi manca”.

Ultimi giorni di incertezza, poi si capirà probabilmente il futuro della C: vorresti riniziare?

“E' chiaro che la voglia di tornare in campo, per noi calciatori il calcio è un lavoro ma anche la nostra passione, e continuare a seguirla è quello che di più bello ci possa essere, ma il tutto deve essere fatto in massima sicurezza. I protocolli sanitari mi sembrano di difficile attuazione anche nelle serie maggiori, figuriamo in C; vedo dura riprendere adesso il campionato”.

Lo stop è arrivato forse nel vostro momento migliore: ma che stagione è stata, finora, per voi?

“Si, lo stop ci ha colpiti nel momento in cui iniziavano a vedersi i frutti del lavoro fatto con il nuovo mister, che ci ha dato idee nuove, ma nel complesso posso dire che la stagione è stata generalmente positiva. Sarei curioso di vedere come andrebbe a finire, anche se riprendere non sarebbe facilissimo, ci vorrebbe intanto una sorta di mini ritiro di 15-20 giorni, poi inizierebbe un campionato nuovo con la classifica vecchia: e giochi aperti”.

Ma questo Modena dove può arrivare?

“Adesso a Modena c'è una società seria e stabile, il presidente è un top per la categoria, e credo ci siano le caratteristiche per arrivare ad alti livelli. Già quest'anno sarebbe stato importante disputare i playoff, la classifica nel caso ce lo consente. Poi da li vedere come si evolveva la situazione”.

In chiusura, una nota sul personale: soddisfatto della tua annata?

“Ho segnato cinque rete giocando maggiormente da subentrato, credo di aver dato il mio contributo quindi mi sento soddisfatto. Certo è che vorrei fare qualcosa di importante con questa maglia, ho ancora un altro anno per potermi giocare le mie carte: lo meritiamo noi come squadra, ma anche e soprattutto la piazza e la società”.