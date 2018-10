ESCLUSIVA TMW - Dg Arezzo: "Serie C deve andare avanti, si sospenda la B"

Il presidente del Pisa Corrado ha chiesto la sospensione del campionato di Serie C, girone A, fino alla definizione della posizione delle società Novara, Virtus Entella, Pro Vercelli e Siena. Una presa di posizione che fa discutere e che non trova tutti d'accordo. E' il caso dell'Arezzo ad esempio. Il dg amaranto Ermanno Pieroni spiega: "La richiesta del Pisa mi ha sorpreso - dice a Tuttomercatoweb.com - capisco che loro abbiano adesso da affrontare nelle prossime tre gare le probabili candidate al ripescaggio però credo che sia una posizione personale del Pisa. Non è condivisibile anche se mi rendo conto della situazione difficile del Pisa. In generale mi sento di dire che è una situazione anomale ma il campionato non si può sospendere di nuovo dopo tutti gli sforzi che sono stati fatti per farlo partire. Sono dalla parte di Ghirelli, il campionato deve andare avanti. Eventualmente si sospenda quello di B".