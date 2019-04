ESCLUSIVA TMW - Dg Entella: "Tutto in 90'. Reazione da squadra"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutto in 90'. La stagione di Piacenza e Virtus Entella, le uniche due formazioni rimaste in corsa per la promozione diretta in Serie B nel Girone A di Lega Pro, capiranno quale sarà il loro destino solo al termine dell'ultima giornata di campionato. I primi contro la Robur Siena in trasferta, mentre i Diavoli Neri fra le mura amiche contro la Carrarese degli "eterni" Tavano e Maccarone. "Sarà una gara complicatissima - ammette il dg dei liguri Matteo Matteazzi dalle pagine di TuttoMercatoWeb.com - e non sono d'accordo con chi pensa ad una Carrarese priva di obiettivi. Loro, come anche la Robur Siena che affronterà il Piacenza, dovranno lottare fino all'ultimo per raggiungere il miglior piazzamento possibile nella classifica finale. Un dettaglio che può far la differenza in chiave playoff. Per questo motivo dovremo sfruttare questi giorni per prepararla al meglio, concentrandoci solo su ciò che dobbiamo fare".

Intanto la sfida contro la Juventus U23 è andata bene. Un bel segnale dopo il ko nello scontro diretto del 'Garilli'.

"Quella di Alessandria per noi è stata una vera partita spartiacque, soprattutto a livello psicologico. Dopo quattro giorni dal ko contro il Piacenza il gruppo si è dimostrato valido come non avevo dubbi che fosse. Il contraccolpo psicologico poteva esserci ma abbiamo reagito da squadra".

Analizzando il vostro testa a testa col Piacenza non può che saltare agli occhi la differenza di rendimento nelle ultime dieci gare. L'Entella ha raccolto dieci punti in meno della formazione di Franzini. Si è dato una spiegazione?

"Siamo stati costretti a condensare otto mesi di campionato in sei, con picchi di assurdità come quello che abbiamo vissuto nel mese di marzo con 4 gare in dieci giorni contro Alessandria, Pro Vercelli, Robur Siena e Lucchese. Quattro gare nelle quali, non a caso, abbiamo raccolto appena quattro punti e abbiamo dovuto incassare anche l'infortunio di Nizzetto, il nostro capitano. Oggettivamente questo è un dato importante, un fattore che spiega il calo che abbiamo avuto nel girone di ritorno".

Tentando di fare un po' di autocritica, pensate di aver sottovalutato questo tour de force perenne a cui siete stati sottoposti?

"Non credo. In Lega Pro, per come è strutturato il campionato l'abitudine a giocare con grande frequenza c'è ed è per questo che serve una rosa ampia di giocatori. Quando però questa situazione perdura nel tempo anche un infortunio o una squalifica nel momento sbagliato può incidere in maniera importante, causandoti difficoltà evidenti".

Facciamo un salto a sabato sera dopo la gara contro la Carrarese. La situazione di classifica con il Piacenza al primo posto viene confermata e voi siete costretti ai playoff. Come vivrà il mondo Entella questa situazione? Come una sconfitta o come una nuova opportunità per centrare quella Serie B che lo scorso anno solo alcune scelte prive di logica vi hanno tolto?

"Bella domanda. Anche perché nella mia testa sono circolati gli stessi interrogativi. Oggi però preferisco non rispondere perché l'unica cosa che mi interessa è canalizzare le energie verso la gara contro la formazione di Silvio Baldini. Per la risposta ci sentiamo sabato sera..."