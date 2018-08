ESCLUSIVA TMW - DS AlbinoLeffe: "Bianchi? Serve centrocampista"

© foto di Federico De Luca

Ultime battute del calciomercato di Serie C, che il 31 agosto chiuderà i battenti. Tra le squadre che stanno ultimanto la rosa c'è l'AlbinoLeffe, il cui ds, Simone Giacchetta, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Il nome del giorno è Rolando Bianchi: possibilità concreta di vederlo all'AlbinoLeffe?

"No, non ho mai parlato col giocatore, non è un nostro obiettivo e non credo neppure sia disposto a scendere in C. Lo conoscono molto bene, abbiamo vissuto insieme la parentesi alla Reggina, e in passato è stato anche nel nostro mirino, ma a ora non c'è niente".

C'è comunque da sostituire Montella.

"Valutiamo tante cose, ma alla fine la priorità è il trovare un centrocampista che vada a sposare una determinata idea tattica che sta provando il mister, e con quello poi saremo a posto. Chiaro che se si presentasse l'occasione anche per l'attaccante la prenderemo, ma serve proprio chi sposta gli equilibri: e in Serie C non mi sembra ci sia Cristiano Ronaldo".

Siete quindi soddisfatti della rosa attuale?

"Assolutamente si. E' vero che i giovani sono un'incognita, ma i nostri sono bravi e di qualità, ben disposti al lavoro. Adesso la parola spetta al campo".

Si tornerà effettivamente a parlare di calcio giocato: cosa si aspetta dalla prossima stagione?

"Mi aspetto di veder migliorare i nostri giovani, affinché possano consacrarsi e diventare poi proponibili per altre categorie, e anche conferme dalla rosa in generale, negli ultimi due anni abbiamo sempre fatto molto bene".