ESCLUSIVA TMW - Ds Carrarese: "Caos campionati? Assurdo, solo in Italia"

"E' tutto assurdo". Il ds della Carrarese Gianluca Berti commenta così il caos campionati. Parole nette: "Mi sembra una barzelletta - dice a Tuttomercatoweb.com - arrivare al primo novembre ed essere in questa situazione è incredibile. Solo in Italia può succedere". Il Pisa nel frattempo ha chiesto la sospensione del campionato di Serie C, girone A, fino alla definizione della posizione delle società Novara, Virtus Entella, Pro Vercelli e Siena. "Non penso che il campionato si fermi, almeno dalle notizie che ho io. Martedì finalmente arriverà una decisione. Il Pisa muoverà i suoi passi ma se ognuno fa la sua richiesta... buonanotte. Mi sembra tutto fuori luogo".

La Carrarese giocherà?

"Noi giocheremo e speriamo di risolvere questa situazione al più presto. Anche per capire chi c'è e chi non c'è. Mi sembra di sognare. Ripeto, sono cose assurde".