esclusiva Ds Gozzano: "Servono tempi certi. Il nostro medico non firma il protocollo"

vedi letture

"La ripresa del campionato non era in preventivo", spiega Alex Casella, direttore sportivo del Gozzano. "Le voci parlavano di playoff e playout, con un numero di partite ridotte. Ci aspettavamo una decisione così, ora riprendere con i protocolli, attuare le norme non è semplicissimo. Dovremo capire come muoverci per ripristinare senza correre rischi. Per noi diventa fondamentale capire quale sarà il programma, i giocatori non sono più a Gozzano, hanno lasciato gli appartamenti. Abbiamo bisogno di tempi precisi, settimana prossima ci servono dei feedback".

Ma è possibile concludere il campionato?

"Se si vuole giocare a tutti i costi meglio playoff e playout, più corretto come tempistiche e impegno dei calciatori. Finire il campionato il 20 agosto e iniziarlo il primo settembre è molto limitato".

Ma è possibile concludere con questo protocollo?

"Ci sono diverse figure professionali. Se il nostro medico sociale ci dice che il protocollo è impossibile da far rispettare, probabilmente la Federazione sa già che si modificherà. Lui non si prenderà la responsabilità di firmare una documentazione che dà problemi a livello professionale e penale".