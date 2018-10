ESCLUSIVA TMW - Ds Pro Patria: "Se rinviamo le gare peggioriamo la situazione"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

C'è grande fermento in serie C. Il caos campionati continua ad alimentare le polemiche e ne frattempo è arrivata anche la richiesta del Pisa di una sospensione del campionato di Serie C, girone A, fino alla definizione della posizione delle società Novara, Virtus Entella, Pro Vercelli e Siena. Il ds della Pro Patria Sandro Turotti commenta innanzitutto la situazione generale: "Quel che sta succedendo lascia senza parole, è incredibile, è qualcosa di mai visto - dice a Tuttomercatoweb.com - qualsiasi decisione verrà presa, anche la più giusta, rischia di falsare i campionati. In ogni caso ci saranno sempre degli scontenti. Chi non avrà vinto il campionato o chi sarà retrocesso avrà sempre delle rimostranze da fare. Hanno sbagliato delle persone ma i colpevoli non ci sono mai... Nessuno si è assunto delle responsabilità, questo è un malcostume del nostro paese".

Per quanto riguarda la richiesta del Pisa che cosa pensa?

"Se ci mettiamo a rinviare le gare peggioriamo la situazione. Forse il Pisa avrà le sue buone motivazioni però non sono d'accordo che si debba fermare il campionato. Poi quando le recuperiamo queste partite? Fra un po' possiamo annullare il campionato e farne un altro..."