ESCLUSIVA TMW - Ds Vibonese: "Serie C sofferta ma meritata. Ok Orlandi"

L'ultima arrivata, dopo una rimonta clamorosa. La Vibonese nel weekend ha festeggiato la promozione in Serie C, ai microfoni di TMW ne parla Simone Lo Schiavo, direttore sportivo dei calabresi: "È stata una promozione sofferta, il Troina ci ha dato filo da torcere. Siamo dovuti arrivare ai tiri di rigore per avere la meglio. Però è una promozione meritata: la Vibonese non aveva mai vinto il campionato di quarta serie".

La stagione era partita con una situazione molto particolare.

"Sì, le condizioni iniziali erano disastrose, per fattori extra-calcistici che non dipendevano dalla Vibonese. Eravamo in una situazione paradossale: né in C né in D. È stata un'impresa rimontare 13 punti al Troina, a dicembre il campionato sembrava finito e in alcuni articoli si parlava di promozione anticipata. Forse azzardamente, a questo punto".

Si riparte da Orlandi in panchina?

"Sì, sicuramente punteremo sul mister. Ha svolto un lavoro straordinario, vogliamo allestire una rosa che non soffra in un campionato difficilissimo e che possa ambire a risultati importanti".

Ripartirete dal gruppo della promozione?

"Io sono contrario alle rivoluzioni, secondo me nel calcio non pagano. Lo zoccolo duro della rosa sarà confermato: sono giocatori di livello che in Serie D non ci stavano proprio".