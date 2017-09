ESCLUSIVA TMW - E. Defendi: "Due anni tragicomici. Grande voglia di ripartire"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Contattato dalla redazione di TMW l'ex portiere di Brescia, Arezzo, Melfi e Santarcangelo Edoardo Defendi parla della sua situazione attuale dopo la fine del rapporto con il club romagnolo: "Potremmo fare un discorso tragicomico su tutto ciò che è successo negli ultimi due anni, preferisco prendermi le mie responsabilità e farne tesoro di tutto ciò che è stato. Ora ho solo voglia di giocare e divertirmi e dimostrare una volta per tutte il mio talento che giustamente in un modo o nell'altro è stato messo in discussione".

Anche l'agente del calciatore Federico Francioni ha voluto commentare la situazione del suo assistito: "Ci sono varie situazioni concrete per Edoardo. Al momento però preferisco non fare nomi. Sceglieremo al più presto il progetto tecnico più serio".