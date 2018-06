ESCLUSIVA TMW - Entella, Tedino e Foscarini favoriti per la panchina

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Entella continua la propria ricerca di una guida tecnica in vista della prossima stagione. Come raccolto dalla redazione di TMW, i favoriti al momento sono Bruno Tedino e Claudio Foscarini, se il secondo lascerà l’Avellino. In lizza anche Bruno Trocini che però non convince del tutto.