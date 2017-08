ESCLUSIVA TMW - F. Andria, Carrarese e Juve Stabia si inseriscono per Catinali

© foto di Alessio Alaimo

La Fidelis Andria deve cercare di stringere i tempi per Edoardo Catinali, centrocampista classe '82 nella scorsa stagione alla Sicula Leonzio. Il club pugliese pur rimanendo in vantaggio dovrà guardarsi le spalle da due avversarie. Si tratta, come raccolto dalla redazione di TMW di Carrarese e Juve Stabia.