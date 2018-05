ESCLUSIVA TMW - Fabbri al centro del mercato: 5 club interessati al terzino

© foto di Michele Maraviglia/UC AlbinoLeffe

Il futuro di Alessandro Fabbri, non è un mistero, sarà lontano dal Mestre dopo due stagioni ricche di soddisfazioni personali e di squadra. Il terzino classe '90 infatti non rinnoverà il contratto e si svincolerà a fine stagione, ma difficilmente resterà a lungo svincolato. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com sarebbero infatti cinque i club che avrebbero preso informazioni per tesserare il calciatore. Si tratta di Feralpisalò, Sudtirol, Sambenedettese (tutti club impegnati nei play off promozione di Serie C), Pordenone e del neopromosso e ambizioso Rimini.