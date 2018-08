ESCLUSIVA TMW - Fermana, Conti sul mercato: "Il grosso è stato fatto"

Fonte: Dalla nostra inviata Claudia Marrone

Il direttore sportivo della Fermana Fabio Massimo Conti ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato del mercato del club e di cosa cambia con la proroga fino al 31 agosto: “Siamo a buon punto dopo l'arrivo di Giandonato ufficializzato ieri, il grosso è stato fatto. Ora vediamo cosa verrà fuori in queste che dovevano essere le ultime ore di mercato. In virtù della proroga le operazioni che volevamo concludere entro domani le potremmo fare con più calma. A questo punto le faremo con maggiore tranquillità senza stare a guardare l'orologio. Prendere sicuramente due o tre ragazzi under in mezzo al campo per completare la rosa a disposizione del mister. In uscita c'è qualche richiesta della Serie D per alcuni dei nostri e vista la proroga anche in questo caso valuteremo con calma”.