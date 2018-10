ESCLUSIVA TMW - Format B, avv. Siena: "Giudizio importante, ora decisioni FIGC"

© foto di Federico De Luca

La decisione del TAR del Lazio di accogliere il ricorso presentato dalla Ternana contro il cambio del format della B a 22 a 19 squadra, in adesione del quale sono andati a giudizio anche Robur Siena, Novara e Pro Vercelli, ha portato alla convocazione di una riunione d'emergenza tra il nuovo Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e gli avvocati della Federazione. Tuttomercatoweb.com ha ascoltato la reazione a caldo di Antonio De Rensis, legale rappresentante della Robur. "La società Siena accoglie con soddisfazione questo importante e decisivo giudizio del TAR. Attende ora le decisioni della Federazione. E' stata tanta la sofferenza che in questo momento ogni altra parola sarebbe in più. Adesso dobbiamo solo aspettare".