© foto di Federico Gaetano

“La Casertana? Sono stato contattato, però lì c’è ancora un allenatore. Abbiamo fatto una chiacchierata informale... non mi sento un candidato anche perché fino a prova contraria c’è un tecnico che sta allenando”. Così in esclusiva a TuttoMercatoWeb Fabio Gallo a proposito dei contatti con la Casertana. “Seguo Serie B e C costantemente”, dice Gallo. “Lo Spezia? Quello che mi era stato chiesto lo avevamo raggiunto a fine marzo, cioè la salvezza. In più sono stati valorizzati dei giovani che poi sono stati venduti. Guardo in generale, non mi soffermo su una squadra o sull’altro. Allo Spezia ho fatto il mio lavoro, raggiungendo gli obiettivi prefissati: valorizzazione dei giovani e terza miglior difesa del campionato”. Casertana a parte, Gallo è pronto a ripartire. “. Si - dice - sono pronto e dispiaciuto perché non è ancora capitata l’occasione. E sicuramente - conclude - non è una questione di categoria”.