ESCLUSIVA TMW - Gavorrano, Vitiello: "Il ritiro estivo è stato un toccasana"

Dopo il ritiro estivo con l’AIC Equipe Campania, il centrocampista ex Benevento Leandro Vitiello ha trovato la sua nuova “casa”. Il mediano, che ha lavorato per tutta l’estate sul sintetico del “Figliolia” di Baronissi (SA), ha saputo tenere duro e aspettare il momento giusto: “Sono soddisfatto della mia nuova squadra – ha affermato il centrocampista ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com - dove sono stato chiamato su indicazione dei nuovi allenatori, Favarin e Langella. Ho avuto richieste ma nessuna di queste ha avuto seguito. Sono stati mesi duri, allenarsi costantemente e ritrovarsi senza squadra non è facile. Ringrazio l’AIC Equipe Campania perché va ben oltre il semplice ritiro estivo, l’Equipe è una famiglia che ti accompagna tutto l’anno. Ringrazio il responsabile AIC in Campania Antonio Trovato che non fa mancare mai il suo supporto e Damiano Tommasi, che rappresenta per noi calciatori un riferimento importante in Italia. Spero di fare bene in questa nuova società, recuperando il terreno perso in questo inizio di campionato”.