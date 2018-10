ESCLUSIVA TMW - Ghirelli (Lega Pro): "Sentenza TAR? Avevamo ragione noi"

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Per commentare la decisione del TAR del Lazio di sospendere la decisione del TFN in merito al nuovo format della Serie B, la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha intervistato il segretario generale della Lega Pro, Francesco Ghirelli: "Come commentare una situazione del genere? L'unica cosa che mi viene in mente di dire è che se avessero seguito quello che avevamo detto noi lo scorso 10 agosto non ci sarebbe stato questo disastro. Quest'anno è stato superato ogni limite perché si sono innescati meccanismi al di fuori di quelle che sono le regole scritte che il nostro movimento ha. Sono profondamente dispiaciuto per tutto questo. Adesso spetterà a Gravina, con le sue capacità, dare il via alla ricostruzione. Un procedimento che deve passare dal dialogo, per ricostruire un campionato adesso ridotto in macerie".

C'è attesa a questo punto anche per quella che sarà la graduatoria per i ripescaggi?

"Mi auguro che si possa sapere qualcosa già entro la serata di oggi, così come mi auguro che qualcuno abbia il coraggio di chiedere scusa per tutto quello che è stato combinato. Ma non a noi, o alle società, bensì ai tifosi, ai ragazzini che stasera sarebbero dovuti andare allo stadio per tifare la propria squadra del cuore e che invece troveranno gli impianti deserti".