ESCLUSIVA TMW - Ghirelli risponde alla S. Leonzio: "Serve rispetto"

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Non c'è evento della Lega Pro che non porta con se polemiche di vario genere. La compilazione del calendario non poteva fare eccezione e così nel giro di poche ore sono arrivate, prima, le parole del presidente della Sicula Leonzio che ha accusato la Lega di aver danneggiato il club siciliano e, poi, il comunicato della Viterbese che ha minacciato di non far scendere in campo la squadra se non venivano rimodulati i tre gironi. A tutto questo ha risposto Francesco Ghirelli, segretario generale della Lega Pro, in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com:

Ghirelli, il presidente della Sicula Leonzio Giuseppe Leonardi non le ha mandate a dire: si sentono danneggiati dalla Lega Pro.

"Prima di tutto ci tengo a dire che in relazione alle parole pronunciate nei confronti del presidente della Lega Pro Gabriele Gravina si debba avere rispetto per un dirigente del suo calibro. Dico questo in punta di piedi nei confronti di un presidente, ma reputo giusto ribadirlo. Sul fronte, invece, dei calendari ci si deve rendere conto della difficoltà di tale compilazione. Abbiamo lavorato in questi giorni in una situazione di una gravità estrema, essendo costretti a prendere in esame ben nove varianti diverse delle possibili combinazioni del calendario, tutto questo in attesa della sentenza del CONI.

La Sicula Leonzio, in tal senso, ha chiesto l'alternanza casa-trasferta con il Siracusa e di poter giocare la prima gara in trasferta: due richieste che sono state esaudite. La scelta di Viterbo è anche fra le più agibili dato che la città laziale è facilmente raggiungibile con un volo Catania-Roma. Successivamente è arrivata la richiesta di alternanza con il Catania e questa è stata impossibile da accontentare".

A proposito di Viterbese come ha preso il comunicato del club del presidente Camilli?

"Rispondo riportando quelle che sono le regole. Per la compilazione dei calendari della Lega Pro a 59 squadre vige il criterio della latidudine. In questo senso se c'è un errore se la prendano con me".