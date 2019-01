ESCLUSIVA TMW - Juve Stabia, Carlini: "Noi la Juve della C. Ma in A tifo Napoli"

© foto di Giuseppe Scialla

C'è un'altra Juve imbattuta in Italia. Oltre ai bianconeri infatti, che sono sulla buona strada per vincere l'ottavo scudetto di fila, c'è anche la Juve Stabia, club che sta letteralmente dominando il gruppo C di serie C: 14 vittorie e 5 pareggi in 19 partite, appena 9 gol subiti ed addirittura 42 reti messe a segno. Per parlare della straordinaria stagione delle Vespe, abbiamo contattato uno dei maggiori protagonisti della squadra, Massimiliano Carlini, attaccante che in questa prima parte di stagione ha collezionato 7 reti e 5 assist.

Primo posto nel girone, siete ancora imbattuti. L'obiettivo a questo punto è la serie B diretta?

"Sì, è vero, stiamo facendo qualcosa di straordinario e non possiamo non ammettere che la B è un sogno che vogliamo cullare e continuare a lottare fino alla fine per raggiungerlo".

Il campionato è ancora comunque molto lungo, quali sono le avversarie che più vi preoccupano per la vetta della classifica?

"È vero, la stagione è ancora molto lunga e ci sono diverse squadre attrezzate per vincere. Sicuramente se devo citarne alcune direi Catania, Catanzaro e Trapani"

Che sensazione è essere imbattuti esattamente come la Juventus?

"Sicuramente essere imbattuti è uno stimolo in più, cercheremo di tenere questo record il più a lungo possibile ma sappiamo anche che chiunque ci affronta lo fa ancora piu motivato. Dobbiamo tenere sempre la concentrazione al massimo senza mai mollare niente".

Lei è un punto fermo della squadra. Arrivati al giro di boa, possiamo fare un bilancio di questa sua stagione?

"Penso sia ancora presto per fare bilanci ma sicuramente sono contento di quello che sto facendo ma sarò pianamente soddisfatto solo se a fine stagione riusciremo a raggiungere i nostri obbiettivi di squadra e non quelli personali".

Mister Caserta sta dimostrando di essere un ottimo allenatore. In futuro può esserci anche la serie a?

"Sì è vero sta dimostrando di essere un grande allenatore non a caso se arrivano certi risultati è sicuramente parte del merito va a lui. Sono sicuro che se continua così può arrivare davvero in alto".

La Juventus, esattamente come voi, sta dominando il campionato. È possibile per Napoli e le altre fermare la corsa della Juventus o ormai il campionato è già un discorso chiuso?

"Essendo un tifoso napoletano spero che il discorso scudetto non sia definitivamente chiuso ma purtroppo devo ammettere che possono perderlo solo loro , sono una macchina quasi perfetta".

Chiudiamo col Frosinone: in carriera ha vestito più volte la maglia dei ciociari. Quest'anno stanno vivendo una situazione complicata, la salvezza è ancora possibile o la stagione rischia di essere ormai compromessa?

"Frosinone per me rappresenta una seconda casa, ho vissuto 10 anni con la maglia ciociara e ho vinto 4 campionati giocando fino alla serie A. Quindi mi auguro con tutto il cuore che alla fine il Frosinone riesca a salvarsi anche se non sarà affatto facile, ma finché la matematica non li condanna sono sicuro che ce la metteranno tutta".