ESCLUSIVA TMW - Juve U23, Zironelli: "Realtà anomala ma può funzionare"

Fonte: Dal nostro inviato Niccolò Ceccarini

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Mauro Zironelli, tecnico della Juventus U23, è stato intervistato da TMW a margine della Panchina d'Oro a Coverciano: "È una bella esperienza, sta procedendo fra alti e bassi dovuti anche alla giovane età di questi ragazzi. Dobbiamo cercare il prima possibile di approcciarli alla categoria. La chiamata della Juventus è stata una grande emozione, pensavo fosse uno scherzo. Si è concretizzato tutto con il primo colloquio, mi gratifica molto. Mi sono buttato dentro una realtà anomala, è la prima "seconda squadra" della storia italiana. Non è semplice, ho dei ragazzi che vengono da annate dove hanno giocato pochissimo, faticano molto a prendere il ritmo partita. Le seconde squadre possono funzionare? È uno step in più, i ragazzi dopo la Primavera invece che essere mandati allo sbaraglio possono trovare la giusta continuità per poi essere inseriti al meglio anche in prima squadra, magari evitando di spendere milioni per qualche straniero. Allegri? I complimenti sono tutti meritati. Per adesso, come continuità, la Juventus è la più forte d'Europa. Obiettivi per la Juventus U23? Se qualche ragazzo riuscisse ad andare in prima squadra sarei davvero felice. Ci sono dei ragazzi interessanti, ma devono calarsi bene in questa realtà".