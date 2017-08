ESCLUSIVA TMW - L'ex Como Fietta: "Adesso voglio solo un progetto serio"

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Il fallimento del Como ha lasciato senza squadra un'intera rosa, tanti calciatori, cui vanno poi aggiunti tutti coloro che lavorano dietro le quinte di un club. Tra le persone che si trovano costrette a guardarsi intorno c'è anche il centrocampista Giovanni Fietta, che parla in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Lotta sul campo, playoff conquistati ma il Como ha poi dovuto salutare il professionismo.

"Nel periodo negativo, noi come squadra ci siamo uniti e compattati anche con DG, DS e staff tecnico, e questo è stato sicuramente un aspetto positivo per poter raggiungere la zona alta della classifica. Poi alla fine siamo stati raggirati, e questo ci rammarica: tante promesse, compresa quella di arrivare in Serie A, ma è tutto finito in una bolla di sapone".

Anche il settore giovanile sembra avere un bel progetto.

"Io spero solo una cosa, che chi è arrivato adesso agisca davvero per il bene del Como, a cominciare anche dal settore giovanile, aspetto importante per le società".

Il tuo futuro?

"Sono in attesa di un progetto serio, dopo l'anno scorso non ho preclusioni ma solo la pretesa di trovare gente che sappia cosa vuol dire fare calcio".