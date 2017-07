ESCLUSIVA TMW - Le Noci: "Como, meglio un fallimento che una fine del genere"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Giuseppe Le Noci, attaccante liberatosi col fallimento del Como, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com:

Giuseppe iniziamo dalla fine. Il Como è stato escluso dalla prossima Serie C.

"Abbiamo fatto un ottimo campionato e dispiace molto per com'è andata a finire. Al momento dell'arrivo della nuova proprietà eravamo tutti felici, mentre poi con il passare del tempo abbiamo capito che c'era qualcosa di strano. Non riesco a capire come si sia potuti arrivare a questa situazione, magari qualcuno avrebbe potuto rilevare il club. Paradossalmente sarebbe stato meglio chiudere con un fallimento che con una mancata affiliazione".

Quale sarà adesso il tuo futuro?

"Vediamo cosa succederà nelle prossime settimane. Sto valutando la situazione. Il Teramo? Non credo ci sia questa possibilità".