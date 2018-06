ESCLUSIVA TMW - Livorno, Giandonato in scadenza: piace a Novara e Pro Vercelli

© foto di Federico Gaetano

Il futuro di Manuel Giandonato, centrocampista classe '91, potrebbe essere lontano da Livorno. Il mediano è in scadenza con il club labronico e secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è seguito con attenzione da Pro Vercelli e Novara, club da poco retrocessi in serie C. Nel campionato cadetto invece può essere un'idea per il Perugia.