© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre squadre di Serie B sulle tracce di Daniele Vantaggiato. Protagonista in Serie C con la maglia del Livorno con 8 gol in 13 giornate, l'attaccante brindisino piace in cadetteria: l'hanno seguito di recente Cesena, Perugia e Ternana, con interessamenti che potrebbero tornare di attualità nel mese di gennaio. Già in passato si era parlato di un possibile ritorno in B, che per ora Vantaggiato ha scelto di inseguire con la maglia dei labronici, per amore della piazza e dei tifosi.