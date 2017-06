ESCLUSIVA TMW - Mantova, ag. Cittadino: "Felice dell'iscrizione del club"

© foto di Alberto Fornasari

Dopo la conferma da parte del presidente Marco Claudio De Sanctis, presidente del Mantova, del completamento dell'iter di iscrizione del club virgiliano al prossimo campionato di Serie C, la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha contattato Lara Palmegiani agente di Andrea Cittadino, centrocampista del Mantova, per parlare della situazione presente e futura: "Sono felice che questa situazione abbia avuto un lieto fine. Sarebbe stato davvero brutto non aver potuto dare seguito alla salvezza conquistata sul campo nella stagione appena conclusa. Per quanto riguarda me e il calciatore che rappresento, poi, c'è la volontà di andare incontro alle esigenze della società al fine di non vanificare gli sforzi economici fatti dalla proprietà per effettuare l'iscrizione del club. C'è voglia di continuare e di affrontare una nuova stagione giocando un campionato meritevole del valore della piazza"