ESCLUSIVA TMW - Mantova, Graziani: "Finché c'è speranza resto qui"

L'allenatore del Mantova Gabriele Graziani ha commentato così il difficile momento del club ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "La situazione del Mantova è precaria. Passano i giorni, ma niente si sblocca".

Crede che sia possibile salvare la categoria?

"Mi sembra molto difficile, a meno che non succeda un miracolo nelle ultime ore".

La salvezza però era arrivata, almeno sul campo.

"La salvezza resta una conquista incredibile, per giunta senza play-out e contando che al mio arrivo eravamo ultimi da soli in classifica. Siamo riusciti a ottenere 33 punti nel girone di ritorno, qualcosa di incredibile. E' chiaro che adesso questa situazione mette ancora più rabbia".

Si sarebbe mai aspettato di vivere una situazione del genere?

"No. Non mi aspettavo questo momento, un'estate estate così non la auguro neanche al mio peggior nemico".

Il suo futuro dove sarà?

"Finché c'è una minima speranza, il mio futuro resta a Mantova. D'altronde, molte squadre si sono già organizzate e trovare ora una nuova panchina sarebbe difficile".