ESCLUSIVA TMW - Matera, per la panchina spunta Maurizi. C'è anche il Pisa

SPAL, duello Atalanta-Fiorentina per Lazzari

Inter, 20 milioni per il riscatto di Rafihna: presto l'incontro con il Barça

Fiorentina, riscatto Pezzella: il Betis non fa sconti

Empoli, Caputo: "Questa è casa mia. Ora voglio segnare anche in A"

Roma, metà campo in bilico. Tutte le offerte per Chiesa

Chievo, Giaccherini: "Voglio rimanere, spero in un accordo"

Roma, da Nainggolan a El Shaarawy: tanti in bilico in casa giallorossa

TOP NEWS Ore 20 - Lichtsteiner, c'è l'Arsenal. Inter, per Rafinha 20mln

Lazio, per Milinkovic-Savic sarà asta. Ma solo all'estero

Italia U21, Capone: "Niente mercato, spero di esser pronto per l'Atalanta"

Italia U21, Scamacca: "Futuro? Non lo so, ora penso alla Francia"

Di Gennaro: "Bivio Milan. Real con una marcia in più"

Juventus, senti Forsberg: "Normale l'interesse delle big per me"

Fabian Ruiz e André Gomes: il Napoli guarda in Spagna per la mediana

Dopo la separazione con la Reggina per Agenore Maurizi iniziano a circolare le prime voci. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il tecnico è finito nel mirino di due club: il Matera fresco del divorzio con Gaetano Auteri e il Pisa.

