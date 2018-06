ESCLUSIVA TMW - Maurizi: "Felice dell'accostamento alla Samb"

All'indomani dell'eliminazione dai playoff promozione di Serie C della Sambenedettese il nome di Agenore Maurizi, ex tecnico della Reggina, è emerso come uno dei possibili per la guida della formazione marchigiana nella prossima stagione. La redazione di TuttoMercatoWeb.com lo ha contattato per fare il punto della situazione: "Sono cose che fanno piacere - afferma -. San Benedetto del Tronto è da sempre una piazza calda e ambiziosa".

Una realtà che questa stagione ha visto numerosi avvicendamenti in panchina anche a causa dei rapporti complicati fra gli allenatori e il presidente.

"Io parto dal principio che il presidente può dire ciò che ritiene giusto per il meglio della squadra. Per me è uno stimolo. Poi conosco la famiglia Fedeli da tantissimo tempo essendo stato Franco, il presidente della Ternana dove mio fratello ha giocato ed era stimato. Lui stesso mi ha sempre parlato bene della proprietà".

Sambenedettese e poi chi altro ha bussato alla sua porta?

"In questo periodo ho avuto la possibilità di parlare con alcune società, con l'idea di trovare un progetto che punti in alto, ma sempre nell'interesse del club e dei suoi tifosi".