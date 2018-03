ESCLUSIVA TMW - Mestre, su Nezha vari club di B: anche il Frosinone

© foto di Alessio Lamanna

Samuel Nezha, attaccante italo-albanese classe 2000 in forza al Mestre, è uno dei giovani del momento.

Reduce dal torneo Caput Mundi, dove ha trascinato la sua Nazionale under 18 in finale con gol e assist, la prossima settimana sarà nuovamente impegnato con l’Albania under 19 per le gare di qualificazione al prossimo Europeo di categoria. Nel frattempo Carpi, Ascoli e Frosinone hanno già preso informazioni su di lui.