ESCLUSIVA TMW - Monopoli, Ferrara nel mirino di Carpi e Catanzaro

23.45 - PROSEGUE IL SUMMIT ALLA FILMAURO - Prosegue il summit tra Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis alla Filmauro, a Roma. Attesi a breve aggiornamenti in merito all'incontro tra il tecnico ex Milan e Bayern Monaco e il patron del Napoli. 22.45 - ANCELOTTI CHIEDE 3 ANNI...

LIVE TMW - Napoli, summit in corso ADL-Ancelotti: c'è l'offerta del presidente

Top, flop e rivelazione, Udinese: ok Lasagna. Scuffet rimandato

Cesarano: “Napoli-Rui Patricio, affare in dirittura d'arrivo"

Top, flop e rivelazione, Torino: non è stato l'anno dei numeri 9

Napoli, a Roma summit in corso Ancelotti-Giuntoli

Inter, per Puscas interessamenti dalla Serie A e dall'estero

Malagò: "Diritti tv? Delibere in contrasto. Serve parere legale"

Sassuolo, si valuta Nicola per il dopo Iachini

Retroscena Ancelotti: una settimana fa l'agente in contatto con l'Arsenal

Sormani: “Napoli, Ancelotti non avrebbe paura della sfida”

Napoli-Leno, l'intermediario: "Trattativa ancora in piedi"

Chievo Verona, domani vertice Campedelli-Romairone per il futuro

Cesarano: “Sarri, questione di ore. Napoli non è spiazzato"

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il difensore centrale Michele Ferrara (25 anni) sarebbe finito nel mirino di Carpi e Catanzaro . Lo stopper classe '93 nell'ultima stagione ha giocato trentadue partite e segnato un gol con la maglia del Monopoli in Serie C.

