ESCLUSIVA TMW - Novara, Breda il sogno per la panchina

© foto di Federico Gaetano

Inizia a muoversi il Novara del presidente Massimo De Salvo in vista della prossima stagione di Serie C. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club piemontese per la panchina coltiva il sogno di convincere Roberto Breda ad accettare l'avventura in azzurro, mentre sono già stati avviati i contatti con Cristian Brocchi, ex tecnico del Brescia.