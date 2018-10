ESCLUSIVA TMW - Olbia, Marino: "Caos causato dalle decisioni di Fabbricini"

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Per commentare la situazione che sta vivendo la Serie C in merito al braccio di ferro sui ripescaggi in Serie B e sul format della stessa seconda serie la redazione di Tuttomercatoweb.com ha sentito il presidente dell'Olbia Alessandro Marino che punta il dito contro la gestione del Commissario Straordinario della FIGC Roberto Fabbricini: “Questo è un problema che non mi sorprende, che nasce dall'incauta decisione della FIGC di avvallare il cambio di format della Serie B in violazione delle NOIF. Non me la prendo coi presidente di Serie B che hanno solo chiesto all'allora commissario federale la possibilità di cambiare, ma con la stessa FIGC che ha dato l'ok scatenando quello che è sotto gli occhi di tutti. Noi tutti siamo parti lese di questa situazione perché la gestione federale precedente non ha fatto nulla per risolvere le problematiche che c'erano e ci sono ancora, dalla riforma dei campionati a quella della giustizia sportiva, e ora ci troviamo a dover limitare al minimo i danni. - continua Marino – Io credo che adesso tutto dipenda da quel che succederà nel consiglio federale, il primo della presidenza Gravina, di martedì in cui si dovrà prendere una decisione definitiva. Solo se in quella data non arriveranno le risposte che tutti si attendono allora si potrà pensare a una sospensione dei campionato. Gravina però conosce bene le problematiche che vanno affrontate e ho fiducia nel suo lavoro”.