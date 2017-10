ESCLUSIVA TMW - Padalino: "Pisa può recuperare. Viterbo? Tutto normale"

© foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

Per analizzare gli ultimi risultati del Girone A di Serie C la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha contattato Pasquale Padalino, ex tecnico di Grosseto, Foggia e Lecce: "Siena e Livorno in vetta al girone non sono certo due sorprese. La Robur sta facendo un buon campionato, con alle spalle una società ambiziosa e la volontà di tornare al più presto in Serie B. Il Livorno sta rispettando il suo obiettivo dichiarato".

Un po' in ritardo è invece il Pisa.

"E' vero ma in nerazzurri hanno ancora tutto il tempo per crescere e migliorarsi".

Nei giorni scorsi ha fatto molto rumore l'esonero di Bertotto da Viterbo. Che ne pensa?

"Il presidente Camilli ha sempre lavorato in questo modo con i propri allenatori. Alla base della scelta non credo ci siano stati motivi tecnici visti i risultati conquistati. Visto dall'esterno appare una decisione assurda. Ho avuto modo di lavorare col presidente Camilli e questo è uno dei suoi metodi di gestione della società".

Che gara si aspetta questa sera contro il Piacenza da parte dei laziali?

"Sicuramente ci sarà una reazione perché dopo un avvicendamento in panchina qualcosa accade sempre, ma non mi aspetto una squadra molto diversa. In sette giorni non si cambia identità ad una squadra".