ESCLUSIVA TMW - Paganese, Matrecano: "Fiducioso sul mercato"

Secondo giorno di ritiro per la Paganese al Beniamino Ubaldi di Gubbio. Il club ha intanto programmato la prima amichevole precampionato proprio col Gubbio: si giocherà al Barbetti domenica 23 luglio alle 18. Gruppo quasi da ricostruire, nella speranza di convincere Reginaldo o qualche elemento della scorsa stagione che è tornato alla casa madre per fine prestito. Ma a parlare ai microfoni di TuttoMercatoWeb degli sviluppi di mercato è proprio il tecnico Salvatore Matrecano.

Come prosegue la costruzione di questa Paganese?

"Partiamo con 26 giocatori, di cui molti sono giovani che dovremo monitorare. Io vorrei una coppia per ogni ruolo, poi un eventuale esubero non sarebbe un problema. E' chiaro che serve una ossatura importante che consenta di amalgamare al meglio i giovani più interessanti".

Quali dei giocatori dello scorso anno, tra prestiti e svincolati, sono più vicini a rivestire i colori azzurrostellati?

"E' ovvio che alcuni elementi possano valutare anche altre alternative. Proprio per questo, al momento non posso considerarli giocatori della Paganese. E, se dovessero realmente accasarsi altrove, dovranno essere assolutamente rimpiazzati. Tuttavia abbiamo preso dei calciatori che possono essere congeniali al mio modo di giocare. Bensaja, per esempio, lo conosco e l'ho seguito in questi mesi. Lo abbiamo voluto fortemente".

Nella vostra ricerca, sarà fondamentale assicurarsi un portiere bravo con i piedi?

"Assolutamente sì. E non solo per la costruzione bassa. Il portiere di nuova generazione non può non avere queste caratteristiche. Essere bravo coi piedi significa anche saper fare lanci lunghi che abbiano un senso. La mia idea sarebbe quella di avere in porta due esperti. Ma cerchiamo giocatori un po' in tutti i reparti. Davanti abbiamo diversi giovani interessanti ma ci manca il bomber per antonomasia. Tuttavia sono sereno perché il mercato va avanti e fornisce tante opportunità. In questo senso aspetto con fiducia. Scarpa? Non posso dare percentuali. Fra una ventina di giorni avremo le idee più chiare anche su di lui".