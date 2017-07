ESCLUSIVA TMW - Paganese, pressing per Arciello

© foto di Giuseppe Scialla

E' la Paganese uno dei club di serie C interessati a Luciano Arciello, attaccante classe '98 in forza all'Avellino. La giovane punta partenopea ha partecipato quest'oggi all'amichevole pomeridiana vinta dai Lupi contro il Cascia (12-0), siglando la rete del 9-0 a coronamento di una buona prestazione. Il club biancoverde sarebbe oramai orientato, in accordo con l'agente del ragazzo, Ernesto De Notaris, a mandarlo in prestito in C per farsi le ossa e trovare un maggior minutaggio. Da qui la possibile soluzione Paganese, club che già da diverse settimane monitorava il giocatore, per il quale la destinazione azzurrostellata sarebbe assai gradita. Per Arciello permane tuttavia l'interesse anche di altre società ma, come appreso dalla nostra redazione, la Paganese è in pole per assicurarsi le sue prestazioni. A breve ci sarà un colloquio tra le parti interessate per approfondire la trattativa. Si attendono sviluppi.