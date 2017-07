ESCLUSIVA TMW - Pisa, Verna saluta: "Grandi emozioni, ma voglio la B"

E' prossimo all'approdo al Carpi Luca Verna, centrocampista che, almeno per questa stagione, saluta il Pisa, suo club di appartenenza. Ecco le parole del classe '93 in merito al trasferimento, rilasciate in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com.

Come è arrivato il Carpi?

“Mi ha chiamato mio procuratore quando è finito il ritiro con il Pisa per dirmi che c'era questa eventualità, e devo ammettere che la trattativa è stata veloce. Il club mi conosceva già, e magari anche l'amichevole è servita per farmi apprezzare di più. Ma fino al 26 non avevo mai parlato con il Carpi”.

Cosa lasci a Pisa?

“Lascio una piazza dove stavo bene, e che mi ha dato stagioni di emozioni, a partire da quella della promozione. Anche se l'anno scorso non è andata bene, io non ho mai ricevuto critiche, anzi, i tifosi son sempre stati esemplari, sia con la squadra che con me personalmente, e quindi un po' di dispiacere c'è. Ma allo stesso tempo sono contento di tornare in Serie B”.

Quali sono quindi gli obiettivi che ti poni in vista della nuova avventura?

“Ritrovo la categoria che mi ero conquistato, e senza dubbio il mio principale obiettivo è quello di mantenerla. Visto che l'anno scorso non era andato bene, voglio riprovare a farmi valere”.